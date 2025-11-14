Emprego: Fundat disponibiliza novas vagas nesta sexta-feira, em Aracaju

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (14).
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o CEAC do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331
Vagas para ampla concorrência para esta sexta-feira, dia 14/11/2025
Auxiliar administrativo
Ensino médio cursando
ter conhecimento básico em informática e pacote office
sem experiência
trabalhar meio período
Empresa localizada no bairro Pereira Lobo
Técnico em edificações
Ensino médio cursando ou completo
estar cursando Técnico em edificações
ter conhecimento básico em informática
sem experiência
trabalhar meio período
Empresa localizada no bairro Aruana
Garçom
Ensino médio completo
com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Consultor de vendas
Ensino médio completo
sem experiência
Empresa localizada no bairro São José
Confeiteiro
Não alfabetizado
com experiência sem comprovação em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Jabotiana
Encanador
Não alfabetizado
com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Pedreiro
Não alfabetizado
com experiência comprovada em CTPS
trabalhar em altura. Empresa localizada no bairro Centro.
Vagas para PCD (Pessoa com Deficiência)
Auxiliar de almoxarife
Ensino fundamental completo
sem experiência
Ter noções básicas de logísticas, informática e segurança do trabalho
Empresa localizada no bairro Jardins
