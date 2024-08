Empresa de ônibus promove encontro de busólogos de Aracaju

A iniciativa acontece nesta sexta-feira, 30, na garagem da Viação Atalaia

A Viação Atalaia promove, nesta sexta-feira (30), um encontro com mais de 50 pessoas que possuem uma verdadeira paixão por ônibus, os chamados busólogos. A iniciativa pioneira acontece, às 9h45, na garagem da empresa, em Aracaju, e contará com a parceria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp).

O encontro tem como objetivo estreitar a relação entre os admiradores dos veículos e o dia a dia da empresa, proporcionando uma vivência única na garagem. Além de ser considerada uma atividade de hobby por muitos, os busólogos também são estudiosos sobre a temática. Eles se dedicam a conhecer cada detalhe dos ônibus, a história do transporte, particularidades e diversas curiosidades. Durante a visita, a empresa disponibilizará sete carrocerias de diferentes ônibus para momentos fotográficos.

Além da presença de representantes do Setransp, a iniciativa conta ainda com a participação da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), que, por meio do Programa Ambiental Despoluir, desempenha um papel essencial na sustentabilidade do transporte público coletivo. Na ocasião, os participantes poderão tirar dúvidas sobre os procedimentos que contribuem para a redução de partículas sólidas no meio ambiente.

Já o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), responsável pela qualificação e capacitação contínua dos motoristas, levará informações sobre os cursos disponíveis para a população em geral e para os profissionais rodoviários.

Informações:

Encontro de Busólogos em Aracaju

Quando: 30/08 (sexta-feira)

Horário: A partir das 9h45

Local: Viação Atalaia, Rua Roberto Morais, 91 – Santos Dumont, Aracaju;

Por Juliana Melo