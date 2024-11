Empresa italiana vende latas de ‘ar fresco’ do Lago de Como na Itália

Por Hugo Julião*

Latas de ‘ar fresco’ do Lago de Como na Itália são vendidas a turistas

O Lago de Como, famoso por suas águas azuis e montanhas verdes, agora oferece aos turistas uma experiência curiosa: ar enlatado do próprio local. A empresa ItalyComunica lançou latas de 400 mL de “ar autêntico do Lago de Como”, vendido por € 9,90 (cerca de R$ 60). Prometendo “tranquilidade e beleza”, o produto busca trazer uma lembrança simbólica da atmosfera serena do lago para os visitantes. O ar enlatado só pode ser adquirido presencialmente, incentivando a visita à região.

Este souvenir inusitado se junta a outras iniciativas semelhantes, como a venda de ar em Nápoles e do Reino Unido. Além de uma lembrança, o produto é uma estratégia de marketing criativa que conecta turistas ao Lago de Como de forma emocional.

Com 17,8 mil voos a mais, Brasil aposta em turismo doméstico para o verão 2024

O Brasil se prepara para uma alta temporada de turismo em 2024 com um aumento de 10,7% na oferta de voos, totalizando 29,8 milhões de assentos, devido ao Programa Conheça o Brasil Voando, que busca estimular o turismo doméstico e facilitar o acesso a diversos destinos.

A Azul Linhas Aéreas adicionará quase 4 mil voos entre dezembro e fevereiro, com foco nas regiões Sudeste e Nordeste, enquanto a Latam ofertará 2,3 mil voos extras para destinos populares. A GOL também expandirá operações, incluindo cinco novas rotas internacionais. Este crescimento reflete a importância econômica do turismo doméstico, colocando o Brasil como o quarto maior mercado de voos domésticos do mundo.

Aracaju sedia primeira edição do Ironman 70.3 em Sergipe

No dia 24 de novembro de 2024, Aracaju receberá a primeira edição do Ironman 70.3 em Sergipe, um evento histórico para o estado. Com mais de 1.100 competidores de 12 países, o triatlo inclui 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, começando na foz do Rio Vaza Barris e passando por pontos icônicos como a Orla da Atalaia.

O evento conta com o apoio da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer e traz desafios logísticos, especialmente na segurança. A Secretaria de Segurança Pública e o Corpo de Bombeiros atuarão das 3h às 11h para garantir o bem-estar dos participantes e do público. A programação inclui o Ironman Village, com entrega de kits e o evento Ironkids no sábado, incentivando o esporte entre crianças.

Shows internacionais impulsionam turismo e economia no Brasil em 2024

Os shows internacionais no Brasil em 2024 geraram forte impacto econômico, beneficiando turismo, cultura e infraestrutura local. Eventos como o Rock in Rio, com R$ 2,6 bilhões em receita, e shows de Madonna e Bruno Mars, que atraíram turistas e elevaram taxas de ocupação hoteleira, demonstraram a importância do entretenimento na economia.

A mobilização inclui visitantes de outros estados e países, favorecendo setores como hotelaria, transporte e alimentação. A presença dos artistas também promove o Brasil como destino turístico, evidenciando o potencial econômico e cultural de grandes eventos musicais para o país. Leia mais aqui.

Notre-Dame reabre após restauração; entrada gratuita nas primeiras semanas

A Catedral de Notre-Dame, fechada desde o incêndio de 2019, reabrirá em 8 de dezembro de 2024, restaurada para refletir sua forma original. Após extensas obras, a catedral voltará a receber visitantes e celebrações litúrgicas, com acesso gratuito nas primeiras semanas. O governo francês considera uma taxa de € 5 (em torno de 30 reais) para ajudar na manutenção de igrejas históricas, ideia que enfrenta resistência da Igreja Católica local, que defende acesso gratuito. A reabertura será acompanhada de eventos e uma exposição de artefatos históricos da catedral.

Governo e ABIH/SE renovam parceria histórica com R$ 7 milhões para promoção de Sergipe

O governo de Sergipe renovou sua parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) para o Projeto Viva Sergipe, com um investimento de R$ 7 milhões para promover o turismo até 2025. O governador Fábio Mitidieri e o secretário Marcos Franco destacaram o aumento na ocupação hoteleira e geração de empregos locais como resultados positivos. Antônio Carlos Franco, presidente da ABIH, destacou que o convênio visa atrair mais turistas, gerar emprego e fortalecer a economia local. A campanha inclui ações de marketing e participação em eventos nacionais e internacionais. Em outubro, a ocupação hoteleira subiu 43% em relação ao ano passado, sinalizando o sucesso do projeto.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE