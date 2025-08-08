Empresa sergipana conquista certificação nacional pela quinta vez consecutiva

O CV CRM, empresa sergipana de tecnologia para o mercado imobiliário, acaba de conquistar mais um selo de certificação Great Place to Work (GPTW), um reconhecimento que atesta a força da cultura organizacional da empresa e o compromisso com um ambiente saudável, humano e inovador.

Com 13 anos de atuação e um modelo de Jornada Flexível, o CV CRM investe no desenvolvimento de seus profissionais e na valorização do capital humano como base para o crescimento sustentável. Atualmente, cerca de 90% do time atua em modelo híbrido, com todo o suporte necessário para exercer suas funções com excelência.

“Chegar ao quinto GPTW é a validação de um propósito que vai além da tecnologia. Nós construímos um ambiente que prioriza o bem-estar, o crescimento e o brilho das pessoas. Ser Penta é motivo de orgulho, mas é também responsabilidade de continuar entregando um ambiente inspirador todos os dias”, destaca Fábio Garcez, CEO do CV CRM.

Para a Head de Gente e Cultura, Kelli Soares, a certificação representa o reflexo de um esforço coletivo: “O Penta é resultado da entrega, dedicação e amor de cada “CVmaníaco”. Aqui, cada pessoa tem a chance real de se desenvolver, crescer e transformar sua própria história. Estamos muito felizes e esse reconhecimento nos mostra que estamos no caminho certo.”

Cultura como diferencial competitivo

O CV CRM acredita que cultura não é discurso: é prática diária. A empresa mantém uma escuta ativa, políticas voltadas à saúde mental, programas de desenvolvimento, reconhecimento e um ambiente de confiança, onde cada pessoa pode ser quem é.

A certificação GPTW vem como reflexo dessa jornada constante de evolução cultural. Para o CV CRM, mais do que um selo, é a certeza de que cuidar das pessoas é a melhor estratégia para crescer.

Sobre a GPTW

A certificação Great Place to Work é baseada em um processo criterioso que avalia a experiência de cada colaborador. Todos os anos, os profissionais das empresas candidatas participam de uma pesquisa anônima, respondendo a um formulário com perguntas sobre aspectos como confiança na liderança, transparência, ambiente de trabalho, oportunidades de crescimento, respeito e inclusão.

A nota final da empresa é calculada com base nessas respostas, refletindo a percepção genuína de quem vive a cultura empresarial diariamente.

Texto e foto Luiza Sampaio