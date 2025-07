Empresária da BeFly Travel, Carol Asencio fará palestra no evento Bem Mulher

A empresária e agente de viagens Carol Asencio, com 34 anos de experiência no turismo, foi confirmada como palestrante do evento Bem Mulher | 2ª Edição, que acontece no dia 19 de julho de 2025, no RioMar Aracaju. A franqueada da BeFly Travel vai abordar temas como liberdade, protagonismo feminino e o papel das viagens no crescimento pessoal e profissional.

Carol construiu sua carreira no setor turístico sergipano, tendo visitado mais de 30 países e especializado-se em Orlando, nos Estados Unidos, destino que conheceu mais de 40 vezes. Opera três lojas da BeFly Travel em Sergipe e uma unidade em São Bernardo do Campo (SP).

A empresária também é franqueada da Student Travel Bureau (STB), especializada em intercâmbio. Ao longo de sua trajetória, recebeu diversos prêmios no segmento turístico e sob sua liderança, a BeFly Travel expandiu para sete unidades em Sergipe, tornando-se a maior rede de agências multimarcas do estado.

Na palestra, Carol vai compartilhar sua experiência sobre como transformar paixão em negócio e usar as viagens como ferramenta de desenvolvimento. A empresária defende que “lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive à frente de grandes negócios”, filosofia que norteia sua trajetória empresarial.

O evento Bem Mulher é organizado pelo @bemmulher.club em parceria com a @cristaleventos. A primeira edição aconteceu em agosto de 2024 e segundo a organização, o objetivo é “criar uma rede onde as pessoas contribuam com o crescimento umas das outras”.

