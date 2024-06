Empresário da Folia Entretenimento, Pedro Oliveira comemora boa fase do forró

A temporada de festas juninas é uma das épocas favoritas do ano para milhares de brasileiros ao redor do país, sobretudo no Nordeste. Diante disso, o empresário Pedro Oliveira, da Folia Entretenimento, celebra o crescimento e o desenvolvimento do gênero musical que é a base do período em Sergipe: o forró. De acordo com ele, o ritmo ultrapassou as barreiras sonoras e se tornou um elemento patrimonial da cultura nordestina e sergipana.

“Ao observar o que está acontecendo, atualmente em nosso estado, às vezes me belisco para confirmar que é real. Sergipe está, de fato, se tornando a terra do Forró, rivalizando com grandes polos como Campina Grande, Caruaru e Petrolina”, afirmou o empresário. “Vivi uma época em que nosso estado refletia musicalmente o que acontecia na Bahia. Vi o forró crescer, ganhar força e se tornar o principal gênero musical do Nordeste. Forró não é apenas um ritmo; é parte integrante da nossa cultura, é patrimônio”, adicionou.

CEO e fundador da Folia Entretenimento, agência de entretenimento sergipana que é responsável pela estratégia, marketing e produção de grandes nomes do cenário nacional no estado, Pedro afirma que a evolução e os investimentos recentes foram de suma importância para o crescimento do São João na região.

“Parabéns ao governador Fábio Mitidieri, aos secretários, prefeitos, produtores de eventos, artistas e empresários por amarem e acreditarem em Sergipe”, destacou.

Movimentando a economia com mais de 500 profissionais envolvidos direta e indiretamente em mais de 300h de shows em 60 cidades diferentes, a Folia Entretenimento se orgulha em levantar a bandeira do estado e ser uma das principais agências do segmento em Sergipe e no Nordeste.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing