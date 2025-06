Empresário Teixeira Caminhões diz que aceita ser suplente a uma vaga no senado

O convidado do Podcast Podmaisvezes, comandado pelo ex vereador de Aracaju, veterinário e tenente da Policia Militar, Heliomarto Rezende, nesta segunda-feira (02), foi o empresário Teixeira Caminhões, Diretor Presidente da Rede Rio FM.

Durante i bate papo, o empresário falou em primeira mão, em sua pretensão na política, e diz que a suplência de senador ele aceitaria, caso o povo e a coligação o chamasse. “Todos pensam em ser vereador, prefeito, deputado, mas eu digo que meu sonho é ser suplente de senador” e afirmou que isso atrapalharia sua atuação na área empresarial.

O empresário também falou de sua cirurgia bariátrica, e disse que foi bastante dolorosa, no seu dia a dia, falou ainda do acidente que teve junto com sua esposa e que segundo ele, “só Deus” que explica a sua vida hoje.

Por fim, Teixeira afirmou que o Governo Fabio Mitidieri é voltado ao desenvolvimento de Sergipe e ressaltou o crescimento do emprego e turismo em Sergipe.