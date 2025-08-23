EMPRESÁRIO YURI ROCHA É TRANSFERIDO PARA HOSPITAL EM ARACAJU APÓS SOFRER ACIDENTE DOMÉSTICO NA BAHIA

O empresário sergipano Yuri Rocha, foi transferido para o Hospital São Lucas em Aracaju, nesta sexta-feira (22), após cair de uma escada na cidade de Barreiras (BA).

A família informou que o empresário foi transferido para Sergipe em um jatinho UTI, garantindo assistência médica durante o trajeto. “Seguimos confiantes em sua recuperação e pedimos que todos continuem em oração, cada um dentro da sua fé, para que Yuri siga fortalecido neste processo. Agradecemos profundamente o carinho, a solidariedade e as mensagens de apoio”, diz o comunicado da família.

Segundo familiares, o estado de saúde de Yuri é estável, mas ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em observação e acompanhamento contínuo da equipe médica.

Yuri Rocha foi diretor de uma empresa de eventos em Aracaju e também integrou a diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE).

Com informações da assessoria de imprensa

Foto arquivo pessoal