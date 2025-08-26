Empresário Yuri Rocha segue internado no Hospital São Lucas; ele precisou passar por um procedimento cirúrgico para troca de dispositivo

A Família de Yuri Rocha divulgou nota testa terça-feira ((26), informando que o empresário “Yuri Rocha, que atua no setor de eventos, segue internado no Hospital São Lucas, em Aracaju, desde quinta-feira (21/8).

A nota informa que ‘na manhã de hoje, 26 de agosto, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico para troca de dispositivo, realizado sem intercorrências. Yuri permanece estável, em cuidados intensivos, sob observação da equipe médica”.

O comunicado conclui dizendo que “a família agradece imensamente a todos os profissionais de saúde que estão cuidando de Yuri, assim como aos amigos e familiares por essa corrente de solidariedade, carinho e orações. Confiamos que Deus está cuidando de tudo e, em breve, ele estará restabelecido”.

Yuri sofreu um acidente ao cair de uma escada no apartamento de amigos, na cidade de Barreiras (BA), no domingo (17/8). Ele foi transferido para Aracaju em um jatinho UTI, recebendo toda a assistência médica necessária durante o trajeto.

