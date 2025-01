Empresários se reúnem para falar sobre o Pré-Caju 2025

O empresário e idealizador do Pré-Caju, Fabiano Oliveira, foi recebido na manhã desta quinta-feira (23/1), pelo empresário Álvaro Fonseca de Oliveira Neto, que comanda o Grupo Petrox, para reafirmar a parceria com esse grande patrocinador que fortalece a festa há anos.

A reunião contou com a presença de Givaldo Abreu, gerente de Operações do Petrox, e do advogado Nilson Socorro Júnior, membro da Comissão Organizadora da prévia carnavalesca.

O encontro foi um momento importante para alinhar os últimos detalhes deste evento que movimenta o Brasil inteiro!

Texto e foto Osanilde Oliveira