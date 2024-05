Emsurb abre cadastramento de ambulantes nas áreas do Arraiá do Povo

Ambulantes interessados em comercializar produtos na área externa do Arraiá do Povo – festejo junino realizado pelo Governo de Sergipe – terão entre quarta-feira (15), e sexta-feira (17), para se cadastrar.

O evento será realizado na Orla da Atalaia entre o período de 1 a 30 de junho, e conta com apoio da Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), para a organização dos comerciantes no local.

O chamamento público para o cadastro de ambulantes foi publicado nesta terça-feira, 14, e reserva um total de 12 vagas, sendo 3 para lanches diversos comercializados em barracas, outras 3 para Towner e 6 para Food Truck. Não há cobrança de taxa de inscrição.

A solicitação do cadastro deve ser realizada no Centro de Cultura e Artes J. Inácio, na avenida Santos Dumont s/nº, bairro Atalaia, ao lado da Praça de Eventos da Orla de Atalaia, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Os interessados deverão apresentar documentos com foto pessoal original (RG e CPF); comprovante de residência em nome do inscrito (titular), emitido até 60 dias da data de inscrição; certificado de Curso de Manipulação de Alimentos em nome do candidato, emitido por instituições oficiais, e, no caso do comércio realizado em Towner e Food Truck, também deve ser apresentado documento do veículo em nome do inscrito.

Para o presidente da Emsurb, Bruno Moraes, “mais uma vez a Prefeitura de Aracaju, através da Emsurb, não mede esforços em contribuir para que esse grande momento da cultura, da tradição e das raízes dos sergipanos e nordestinos tenha o brilho e a organização que merece. E faz isso pensando em todos os segmentos da sociedade. Além de todo o trabalho que realiza no Arraiá do Povo, a exemplo da limpeza, preservação dos espaços públicos e fiscalização desses locais, o papel da Emsurb é também o de garantir aos ambulantes as condições necessárias para que possam comercializar seus produtos, segundo critérios técnicos que asseguram a eles e ao público conforto, segurança e bem-estar”.

O sorteio será realizado no dia 21 de maio, a partir das 10h da manhã, na Diretoria de Orlas e Parques (Diropa), localizada no Centro de Cultura e Artes J. Inácio, e se dará por atividade comercial e sua respectiva localização.

Os nomes dos contemplados serão anunciados de imediato, devendo estes observarem que é vedada a venda ou fornecimento de bebidas em recipientes de vidro, incluindo garrafas, copos e vasilhames, independentemente de serem alcoólicas ou não. Além disso, não poderão comercializar atividade para a qual não se inscreveram e nem se afastar da área designada pela fiscalização do evento. Para outras informações, basta contatar a Emsurb pelos telefones (79) 3021-9971.

Foto: Ascom|Emsurb