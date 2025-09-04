Emsurb abre inscrições para comércio na área externa da Vila da Criança

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realiza, nos dias 8 e 9 de setembro, as inscrições para comerciantes interessados em atuar na área externa da Vila da Criança, evento temático promovido pelo Governo de Sergipe que acontece de 3 a 26 de outubro, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia.

O credenciamento deverá ser realizado presencialmente na sede da Diretoria de Orlas e Parques (Diropa), localizada na avenida Santos Dumont, s/n, na Orla, das 8h às 15h. No ato da inscrição, o interessado deve apresentar original e cópia dos documentos de identidade (RG) e CPF, comprovante de residência em nome do titular, emitido nos últimos 60 dias, certificado do Curso de Manipulação de Alimentos. Em caso de utilização de veículo, documento do mesmo em nome do inscrito e nome fantasia. Será permitido o cadastro de apenas uma atividade comercial por pessoa.

“Vale lembrar, que a inscrição das categorias Towner e food truck previstas em edital, só será válida após verificação visual dos veículos no dia 10 de setembro, às 16h, no anexo a Praça de Eventos, na Orla de Atalaia, munido do documentação do veiculo”, informou o Diretor de Orlas e Parques da Emsurb, Fabiano Braga.

Para esta segunda edição, a Emsurb disponibilizará seis vagas destinadas a segmentos como alimentos, bebidas não alcoólicas, towner e food truck. A iniciativa fomenta a economia local, garantindo oportunidade de renda extra aos comerciantes. O sorteio das vagas ocorrerá na manhã do dia 11 de setembro no mesmo local do cadastramento.

Vila da Criança

Realizada pelo Governo de Sergipe, a Vila da Criança integra um calendário de eventos temáticos que fortalecem o turismo e a economia do estado, além de proporcionar lazer e experiências em família. A edição deste ano contará com uma estrutura ampliada, reunindo cinema, teatro, arena gamer, minicidade, roda-gigante, carrossel, brinquedos infláveis e com acessibilidade, além de casas temáticas, cama elástica, espaço multissensorial, praça de alimentação e artesanato.

Foto: Arquivo/ Ascom Emsurb