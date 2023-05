Emsurb inicia cadastramento de ambulantes para área externa do Arraiá do Povo

Para o comerciante Vitor Santana de Araújo, a frente fria da tarde desta segunda-feira, 22, na capital, não foi empecilho para realizar, junto à Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), o cadastro para participar do sorteio para comercializar na área externa do Arraiá do Povo.

“Eu nasci e me criei comerciante, graças a minha família, e hoje estou arriscando a sorte para conseguir comercializar no Arraiá do Povo. Já me antecipei na inscrição para vender em um dos eventos do período junino”, detalhou.

Assim como ele, dezenas de pessoas realizaram a inscrição para o sorteio que ocorrerá na próxima sexta-feira, 26, a partir das 10h da manhã, na Diretoria de Orlas e Parques (Diropa/Emsurb), situada no Centro de Cultura e Artes J. Inácio, ao lado da Praça de Eventos da Orla de Atalaia.

Esse trabalho da Prefeitura de Aracaju, realizado pela Emsurb, reitera o apoio da administração municipal aos ambulantes na comercialização de seus produtos, estimulando ações culturais e por conseguinte a economia local.

As inscrições poderão ser realizadas até o próximo dia 24 no setor de Arrecadação da Emsurb, localizado no Parque da Sementeira, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

“Os preparativos são realizados de maneira antecipada e visam a organização dos comerciantes no espaço público. O nosso serviço é com a cultura, economia local e, principalmente, com a preservação e zelo por cada ambiente administrado por nós. Focamos em uma fiscalização minuciosa e organizada para a realização de uma festa bonita, durante os 30 dias”, salientou o presidente da Emsurb, Bruno Moraes.

Já é tradição para a comerciante Maria José dos Santos vender suas bebidas em eventos. Depois de realizar o cadastramento na sede da Emsurb, ela fez questão de elogiar o atendimento junto aos comerciantes. “A equipe responsável pelo atendimento sempre me explicou de maneira didática e detalha as informações, tirando todas as minhas dúvidas a respeito do cadastramento”, salientou.

Durante o processo, é preciso ter em mãos os seguintes documentos: RG e CPF, comprovante de residência do município de Aracaju ou contrato de aluguel, em caso de uso de veículo para venda, apresentar o documento do veículo. Já para os comerciantes que vão vender alimentos, esses precisam apresentar o certificado de Curso de Manipulação de Alimentos realizado na FUNDAT – Vigilância.

Serão 58 pontos de comercialização, distribuídos de acordo com cada atividade comercial: alimentos/diversos, drinks, towner e food truck. O diretor de Orlas e Parques da Emsurb, José Olino de Castro, enfatiza que a Emsurb apoia diretamente o evento com a fiscalização externa da Praça de Eventos junto às com equipes de fiscalização.

“Na última sexta-feira, já realizamos todas as medições referente à área disponível que o Governo do Estado deixou para o comércio ambulante na parte externa do Arraiá do Povo. Diante da solicitação dos espaços, finalizamos uma permissão de uso que visa garantir a realização dos 30 dias de festa. No dia 1º de junho estaremos realizando a entrega dos crachás”, pontuou.

É importante salientar que a taxa varia de R$127,00 a R$270,00. Para outras informações, basta ligar para (79) 3021-9908.

Foto: Rebeca Alves