Emsurb: Inscrições para comerciantes no Pré-Caju 2025 seguem até 2 de outubro

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), iniciou nesta segunda-feira, 30, o período de inscrições para ambulantes que desejam atuar no Pré-Caju 2025, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de novembro, na Orla da Atalaia.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 611 vagas, distribuídas entre os segmentos de adereços e guloseimas, bebidas (isopor), barracas de diversos, drinks e bebidas, além de towner e food truck.

As inscrições seguem até a quinta-feira, 2 de outubro, e devem ser feitas presencialmente na sede da Emsurb (Rua Dom Pedro II, nº 135, bairro Ponto Novo), das 8h às 12h e das 14h às 17h.

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar comprovante de residência de Aracaju em nome do titular, emitido há no máximo 60 dias, além de documento oficial com foto (RG e CPF). Também é exigido o certificado do Curso de Manipulação de Alimentos, válido até a data do evento, para os segmentos de alimentos e bebidas (diversos, drinks, towner e food truck). Já no caso específico de towner e food truck, será obrigatória a apresentação do documento do veículo em nome do inscrito, não sendo aceitos contratos de compra e venda, de locação ou documentos similares.

A seleção será definida por sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 6 de outubro, às 15h, também na sede da Emsurb. Entre os ambulantes que se inscreveram nesta segunda-feira, a expectativa é positiva para conquistar uma das vagas.

A ambulante Maria Daurea ressaltou que a festa é sempre uma oportunidade para complementar a renda. “Espero que essa festa seja bem-vinda para todos nós, porque é uma oportunidade de ganhar o nosso trocadinho também e de atrair mais turistas para Aracaju. Tenho mais de 50 anos como ambulante e já participei de muitas festas, como Réveillon e São João. O Pré-Caju é uma festa de alegria e tenho certeza de que este ano será uma edição muito especial. Que todos venham, aproveitem a festa, se divirtam com tranquilidade e que possamos ser felizes juntos.”

Outro vendedor também reforçou a confiança para este ano. “Sou ambulante há 37 anos e acompanho o Pré-Caju desde a sua primeira edição. Posso dizer que sou um pioneiro dessas festas aqui em Aracaju. A cada ano a festa vem crescendo, trazendo muita alegria e oportunidades. Para 2025, a expectativa é de que seja um grande evento, com paz, diversão e, claro, com dinheiro no bolso para todos nós que trabalhamos”, afirmou José Rogério de Jesus Oliveira.

Já para quem tem menos tempo de experiência, o entusiasmo também é grande. “Sou ambulante há três anos e se eu for sorteada será a segunda vez que participo do Pré-Caju. Minha expectativa é que seja tão bom quanto o ano passado, quando consegui vender todos os meus produtos. Esse evento é importante porque ajuda na renda de quem trabalha e também abre espaço para novos vendedores, dando oportunidade para muitos que estão no setor informal. Que venha o Pré-Caju 2025, porque estamos prontos para trabalhar, vender bastante e levar alegria e animação para todos que vierem”, afirmou Cleiudes da Conceição Santos.

Foto: Plácido Noberto / Ascom Emsurb