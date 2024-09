EMSURB LANÇA EDITAL PARA COMERCIALIZAÇÃO NA ÁREA EXTERNA DA VILA DA CRIANÇA, DE 7 A 26 DE OUTUBRO

Outubro é um dos meses mais aguardados pela criançada. Com a realização da Vila da Criança, um evento promovido pelo Governo de Sergipe, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), lançou, na sexta-feira, 27, o edital de chamada pública para a comercialização de produtos na área externa da festividade que acontece de 7 a 26 de outubro, na praça de eventos da Orla da Atalaia.

O cadastramento será realizado na próxima segunda-feira, 30, das 8h às 16h, na sede da Diretoria de Orlas e Parques – DIROPA, localizada no Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira), na avenida Jornalista Santos Santana s/n, bairro Jardins (no Horto, Monumento da Abelha).

Na oportunidade, o interessado deverá apresentar cópia e original do documento de identidade (RG) e CPF, comprovante de residência em nome do inscrito (titular), emitido até 60 dias, certificado de Curso de Manipulação de Alimentos, e em caso de uso de veículo para venda, apresentar o documento do mesmo em nome do inscrito e nome fantasia. Será permitido o cadastro de apenas uma atividade comercial por pessoa.

“Ao todo serão disponibilizadas 11 pontos de comércio em atividades distintas, como alimentos e bebidas não alcoólicas (diversos), towner e food truck que fomentam a economia local, gerando renda extra para esses comerciantes”, informou o diretor de Orlas e Parques da Emsurb, Raphael Barreto.

Quanto ao sorteio, será efetuado no dia 01 de outubro, a partir das 10h da manhã no mesmo local da inscrição. Além das vagas regulares, serão sorteados um total de 03 (três) suplentes no caso de desistência dos candidatos contemplados.

“Vale lembrar que, de acordo com o edital, o direito de exploração será concedido mediante o pagamento à Emsurb, do boleto de Preço Público para liberação do Termo de Permissão de Uso (TPU)”, acrescentou o diretor.

Qualquer dúvida pode ser sanada através do telefone da Diretoria de Orlas e Parques – DIROPA, através do número telefônico (79)3021-9971.

Fonte e foto ascom EMSURB