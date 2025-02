Emsurb realiza cadastro de ambulantes para 170 anos de Aracaju nesta terça

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), informa aos comerciantes interessados na venda de bebidas e alimentos nas comemorações dos 170 anos de Aracaju, que o cadastramento para ambulantes será realizado nesta terça-feira, 25, mesma data em que será feito o cadastro para quem deseja vender durante o Rasgadinho. As vagas são destinadas aos eventos que acontecem dias 08 e 09 de março, na praça Fausto Cardoso e Orlinha do Bairro Industrial, respectivamente.

Os ambulantes interessados em participar do processo devem ir à Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (DIREPA), situada na Rua Dom Pedro II, nº 135, Ponto Novo, das 08h às 12h e das 14h às 17h. O sorteio das vagas para o evento carnavalesco e aniversário da capital, será realizado na quarta-feira, 26, a partir das 09h, na sede da Emsurb.

Para efetuar a inscrição é necessário apresentar documentos originais de identificação com foto (RG e CPF), comprovante de residência em nome do candidato residente de Aracaju; certificado de Curso de Manipulação de Alimentos emitido por instituições oficiais (em nome do candidato). Será permitido apenas a inscrição de uma atividade comercial por evento cadastrado.

Quantidade de vagas que serão disponibilizadas nesta terça-feira, 25:

EVENTO DATA LOCAL NÚMERO DE VAGAS Rasgadinho 01/03 a 04/03 Percurso do bloco 70 Circuito Show 170 Anos 08/03 Praça Fausto Cardoso 90 Circuito Show 170 Anos 09/03 Orlinha do Bairro Industrial 73

