Aracaju, 4 de setembro de 2025
EMSURB realiza jardinagem da praça no Largo do Carro Quebrado, no bairro São José

A Confraria do Carro Quebrado tem um carinho enorme por esse espaço que guarda tantas histórias, encontros e tradições do nosso povo.

Por isso, ficamos felizes em compartilhar que, atendendo ao nosso pedido, a EMSURB realizou a jardinagem da praça localizada no Largo do Carro Quebrado, no bairro São José. E as novidades não param por aí! Em breve, será realizada também uma mini reforma para valorizar ainda mais esse espaço que é símbolo da nossa cultura.

Quem conhece a força cultural e simbólica desse lugar sabe: não é apenas manutenção, é cuidado, memória e respeito pela nossa história e por todos que fazem parte dela.

Nosso agradecimento especial a todos que contribuem para preservar esse patrimônio que é de Sergipe e de todos nós.

Texto e foto assessoria

