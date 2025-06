Emsurb recolhe 17 mil toneladas de resíduos nas sete primeiras noites do tradicional festejo

Compromisso, planejamento, agilidade e trabalho coletivo definem os serviços realizados nas últimas sete noites do Forró Caju 2025. O tradicional festejo junino, promovido pela Prefeitura de Aracaju, atraiu milhares de aracajuanos e turistas para a Praça Hilton Lopes, situada entre os mercados centrais. Após o encerramento das atrações musicais, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) entra em ação pontualmente às 5h da manhã, garantindo a limpeza e organização do espaço. Com um efetivo de cerca 100 agentes, amplamente distribuídos em 10 equipes, recolheram mais de 17 mil toneladas de resíduos.

Segundo a Diretoria Operacional da Emsurb (DIROP), a força-tarefa que envolve varrição, recolhimento de lixo e lavagem da área do evento demonstra o compromisso da Prefeitura de Aracaju com a preservação dos espaços públicos. Mesmo em locais de grande circulação de pessoas, a organização busca mantê-los limpos e bem cuidados após grandes eventos.

“Para garantir uma área limpa em poucas horas, é essencial contar com eficiência, planejamento antecipado e respeito à cidadania coletiva. Assim, ambulantes, comerciantes, aracajuanos e turistas podem circular com tranquilidade pelos arredores, especialmente por se tratar do centro da cidade”, afirmou Fábio Almeida, Coordenador de Resíduos Sólidos da Emsurb, que acompanha de perto os resultados da higienização do evento junino.

Com eficiência na limpeza dos ambientes, o órgão municipal ainda possui duas equipes atuando diariamente nos preparativos, realizando varrição e recolhimento de resíduos a partir das 13h. Para dar suporte a esses trabalhos, foi montada uma estrutura especial no local, com a instalação de 120 contentores distribuídos em formato de ilha, além de duas caixas estacionárias com capacidade de 5 m³ cada e dois caminhões coletores, que asseguram o adequado acondicionamento dos resíduos recolhidos.

A Gerente de Áreas Verdes da Emsurb, Rosana Campos, destacou a operação de lavagem e higienização realizada no Forró Caju 2025 atuam com dinamismo e rapidez para manter um dos equipamentos públicos mais frequentados, limpos. Durante os serviços, os agentes utilizam quatro caminhões-pipa, um com capacidades para 10, mais três de 15; além de mais um de 20 mil litros de água. “A lavagem durante o evento é indispensável, especialmente na região do entreposto de pesca, onde é necessário eliminar odores fortes. Esse trabalho ocorre tanto antes quanto durante o evento, assegurando um reforço contínuo na higienização para eliminar qualquer nível de mal-cheiro”, destacou Rosana.

O Forró Caju 2025 reforça não apenas a tradição e alegria dos festejos juninos, mas também o compromisso da Prefeitura de Aracaju em garantir uma experiência inesquecível, marcada pela limpeza, organização e cuidado com a cidade e seus espaços públicos.

Foto: Ascom | Emsurb