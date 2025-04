Emsurb sorteia comerciantes que irão atuar na área externa da Vila da Páscoa

Nesta quarta-feira, 2, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), concluiu mais uma etapa que objetiva a organização do comércio de bebidas e alimentos na área externa na Vila da Páscoa, promovida pelo Governo do Estado. Deste modo, foram sorteados eletronicamente 30 comerciantes que ocuparão os pontos fixos alocados no entorno da região dos lagos da Orla da Atalaia.

O procedimento foi presenciado por dezenas de comerciantes desta modalidade como dona Vanice Nascimento, que teve o número do seu cadastro contemplado em meio aos mais de 100 inscritos para as categorias de pipoca, algodão-doce, churros, Towner, food trucks e brinquedos. “Essa é a segunda vez que participo e fiquei muito feliz em ser contemplada com uma das vagas. Estou confiante em fazer boas vendas, pois esse é um tipo de festa para a criançada e as famílias comparecem em peso”, afirmou.

Outra que se mostrou animada foi Viviane Santos. “Serão mais de 20 dias de muito trabalho. Por isso, estou feliz com esse dinheiro extra que vai chegar. São muitas atrações que, com certeza, irão atrair um grande público”, comentou.

“No dia 4, data do início do evento, iremos alocar os sorteados na área mapeada anteriormente próximo ao estacionamento, onde o fluxo de pessoas será intenso nesse período. Além disso, seguindo nosso planejamento as equipes de fiscalização irão atuar também para garantir o respeito a alguns critérios, a exemplo da proibição para a venda de bebida alcoólica, bem como condições necessárias para o bom andamento do evento, sobretudo no uso das áreas públicas e comodidade para turistas e visitantes”, informou o diretor de Orlas e Parques da Emsurb, Fabiano Braga.

Vila da Páscoa

Organizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), a Vila da Páscoa acontece na área dos Lagos da Orla, em Aracaju, e contará com igrejinha cenográfica, decoração, iluminação temática e espaço instagramável.

Em 2025, o evento acontecerá entre os dias 4 e 27 de abril, das 17h às 22h. A programação contará com apresentações de teatro, onde será exibido o espetáculo da Paixão de Cristo aos finais de semana, roda-gigante, fábrica de chocolate, recreação, artesanato, sala multissensorial, banheiros, além de espaços de alimentação e para o comércio do artesanato sergipano e economia criativa.

Foto: Plácido Noberto