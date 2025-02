Emurb dá início à construção de nova passarela na Orla da Atalaia em Aracaju

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) iniciou, nesta quarta-feira, 26, a obra de construção da passarela que dá acesso à praia, na Orla da Atalaia. Além dessa ação, a empresa iniciou também a recuperação da calçada e a troca de tampas de passagem nas imediações dos Arcos da Orla.

Segundo o diretor de operações da Emurb, Diego Carvalho, a construção da nova passarela é um anseio da comunidade e proporcionará mais segurança e comodidade para os pedestres. “Essa passarela é um anseio da comunidade. Nosso objetivo é proporcionar mais segurança aos banhistas quando vierem à praia. Por isso, vamos montar uma estrutura segura e, principalmente, focada na acessibilidade”, disse.

A passarela contará com uma nova estrutura, a exemplo de piso de intertravado, com estrutura de concreto, madeira nas laterais e acabamento com corda para dar mais estilo e representatividade.

Texto e foto Emurb