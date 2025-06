Emurb divulga ações operacionais deste sábado, 07, serviços em diversos bairros da cidade

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), realiza, neste sábado, 07 de junho, serviços em diversos bairros da cidade. As equipes estão mobilizadas para executar atividades como tapa-buracos, desobstrução de fossas, terraplanagem, pavimentação, recuperação de drenagem e muito mais.

As ações estão distribuídas em regiões como Farolândia, Olaria, Jardins, Luzia, Santos Dumont, Aeroporto, e outros. Confira os serviços programados para este sábado:

Serviços Iniciando Hoje:

– Tapa-Buraco: Farolândia, Siqueira Campos, Santos Dumont, Jardins, Luzia, Japãozinho;

– Desobstrução de Fossa: Olaria, Jardim Centenário, Santos Dumont, Atalaia, Coroa do Meio, Farolândia, 17 de Março, Santa Maria, América, Pereira Lobo, 18 do Forte, Inácio Barbosa, Getúlio Vargas

– Patrolamento: Robalo, Matapoã;

– Desobstrução de drenagem: São Conrado; Jabotiana; Jardim Centenário, Novo Paraíso; Ponto Novo; São Conrado.

– Recuperação de Drenagem: Industrial, Lamarão, Novo Paraíso, Bugio, Santos Dumont;

– Recuperação de Caixa de Passagem: Ponto Novo.

Serviços em Andamento:

– Pavimentação: Olaria;

– Terraplanagem: Centro, Olaria;

– Pavimentação: Olaria (Rua Simone Lima Frere);

– Tapa-Buraco: Santos Dumont;

– Fresagem: Centro;

– Recuperação de Drenagem: Ponto Novo, Lamarão, Luzia;

– Remoção de Grelhas/Assentamento de Tubos: Luzia, Olaria.

– Desobstrução: Olaria, Cidade Nova;

– Recuperação de Parede de Canal: Ponto Novo;

A Emurb reforça seu compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos aracajuanos. Os trabalhos seguem conforme o cronograma estabelecido, com equipes dedicadas em todas as regiões atendidas.