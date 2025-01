Emurb e SMTT dialogam soluções para problemas causados pela obra da Perimetral Oeste

Após visita realizada pelo vice-prefeito e secretário de Comunicação Ricardo Marques, juntamente com vice-presidente da Emurb, Victor Sande, no Bairro Bugio para ouvir as demandas locais, uma reunião foi convocada para discutir soluções para problemas encontrados na região após o início da obra da Perimetral Oeste, que liga o Lamarão a Santa Gleide, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 9, na sede da SMTT.

De acordo com relatos feitos pelos moradores locais, após o início da obra de mobilidade urbana da Perimetral, algumas linhas de transporte coletivo ficaram impedidas de entrar no bairro. Outra reclamação trazida pela população durante a visita foi a dificuldade de trafegar pelo bairro, já que após o início das obra, a maioria das vias ficaram unidirecionais.

“Com o fechamento de algumas rotatórias, três linhas de ônibus não conseguem mais entrar no bairro e agora os moradores são forçados a realizar longas caminhadas para pegar um ônibus”, explicou Victor Sande, vice-presidente da Emurb.

Durante o encontro, o diretor de Planejamento e Sistemas da SMTT, Flávio Novaes sugeriu que fosse dado prioridade para resolver a questão do transporte coletivo. “Temos muitos problemas identificados e que precisam ser resolvidos, mas nossa prioridade hoje será solucionar a questão do transporte público, inclusive vendo uma via provisória em que os ônibus possam voltar a circular pelos bairro”.

Outros encaminhamentos foram acertados para que esses problemas fossem solucionados o mais rápido possível. O diretor de Transporte Público, José Carlos Cruz ficou responsável por realizar uma visita no local para verificar com precisão o que pode ser feito inicialmente. Outro ponto acertado foi a necessidade de reavaliar o projeto aprovado na outra gestão.

“Vamos precisar rever alguns projetos que foram iniciados na gestão passada, pois muitos foram aprovados com irregularidades. Este da Perimetral, especificamente na região do Bugio, pudemos comprovar que trouxe muitos incômodos aos moradores. A nossa gestão está comprometida em encontrar soluções rápidas e eficazes para melhorar a qualidade de vida de aracajuanos”, afirma o vice-prefeito Ricardo Marques.

AAN – Foto: Ronald Almeida