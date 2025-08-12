Emurb segue com o recapeamento asfáltico e serviço de tapa-buracos

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), recapeou 33 vias apenas no mês de julho. O serviço aconteceu de norte a sul da cidade, proporcionando mais qualidade de vida e segurança, tanto para pedestres quanto para veículos.

A ação aconteceu nos bairros Industrial, Olaria, São Conrado, Capucho, Inácio Barbosa, Jabotiana, Atalaia, Santa Maria e Luzia. Ao todo, o recapeamento atingiu uma área de mais de 44m², o que corresponde mais de cinco toneladas de asfalto.

O diretor de Operações da Emurb, Diego Carvalho, ratificou que as equipes operacionais têm trabalhado arduamente para entregar um serviço de melhor qualidade para a população. “É pouco tempo ainda, mas estamos evoluindo para entregar uma Aracaju melhor, que é um pedido da prefeita”, disse.

Rosember Marín é motorista de aplicativo e morador do bairro Industrial. Para ele, é notável os serviços que a prefeitura tem realizado pela cidade, sobretudo nas vias. “A qualidade do asfalto melhorou e muito. Eu rodo a cidade toda e vejo muitas ruas que estão sendo pavimentadas, outras onde acontece o tapa-buracos. Vejo o pessoal trabalhando diariamente, o que é muito bom para nós”, disse.

Aliado ao recapeamento asfáltico, o serviço de tapa-buracos segue firme por toda cidade. Somente na primeira semana de agosto, 22 bairros foram atendidos com o serviço que funciona como paliativo, mas tem grande importância na melhoria do tráfego.

Texto e foto AAN