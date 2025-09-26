Encãotrinho da raça Shih Tzu promete encantar o fim de semana

O RioMar Aracaju realiza neste sábado, 27 de setembro, o primeiro EnCãotrinho Shih Tzu, um evento pensado para celebrar uma das raças mais queridas e charmosas do mundo pet. A programação acontece das 16h às 18h, na entrada da Alameda de Serviços, e promete reunir os adoráveis cães de focinho achatado e pelagem exuberante em uma tarde de pura fofura, diversão e interação entre tutores e seus companheiros.

O encontro contará com espaço instagramável para fotos, personagens animados, sorteios de brindes, itens pet e o aguardado desfile dos fofinhos, quando os pequenos peludos irão encantar a todos os presentes.

A iniciativa conta ainda com a parceria da Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (ADASFA), que estará presente com uma campanha de adoção responsável, oferecendo aos visitantes a chance de levar para casa um novo amigo de quatro patas. Quem realizar uma adoção durante o evento receberá um voucher da Atalaia Rações para imunização do pet adotado

A ação integra a programação da Comunidade Pet RioMar, grupo lançado no ano passado que já reúne cerca de 600 integrantes apaixonados por seus animais de estimação. A entrada é gratuita, mediante cadastro antecipado via App RioMar Aracaju ou presencialmente através de QR Code no local.

Marcas do segmento pet, como Atalaia Rações, Alinutri, Farmina, Alinutre, Purina e Vansil, também participam da programação, reforçando o caráter especial do encontro.

Curiosidades sobre a raça

Apesar de serem associados à China, acredita-se que os Shih Tzus surgiram no Tibete e eram oferecidos como presentes aos imperadores chineses. Durante a dinastia Ming, eram considerados cães sagrados e viviam nos palácios reais. O nome Shih Tzu significa “cão-leão” em chinês, inspirado na aparência da raça e em lendas budistas que associavam o Buda a um pequeno leão companheiro. Eles também são chamados de “cachorros crisântemo” por causa da forma como o pelo cresce ao redor do rosto, lembrando a flor. Apesar de considerados sagrados, durante a Revolução Chinesa, a raça quase desapareceu. Os exemplares que existem hoje descendem de apenas 14 cães que foram levados para o Ocidente.

O Shih Tzu é uma raça dócil e companheira e, apesar de ser brincalhona, também pode ser teimosa, o que exige paciência no adestramento.

Serviço.

O quê? Encãotrinho de cães da raça Shi Tzu.

Quando? 27 de setembro, das 16h às 19h.

Onde? Primeiro piso do estacionamento coberto, na entrada da Alameda de Serviços.

Acesso? Mediante cadastro prévio no App RioMar Aracaju.

Lotti+Caldas Comunicação – Imagem. Copilot