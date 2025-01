Encerram em 13/01 as inscrições para o Sesc EAD EJA – Ensino Médio

Oportunidade de concluir o ensino médio gratuitamente

Encerram no dia 13/01 as inscrições para o curso Sesc EAD EJA – Ensino Médio, ofertado pela instituição gratuitamente. As aulas são online (80% a distância) e 20% presenciais na Unidade do Sesc em Nossa Senhora do Socorro.

Além do Ensino Médio o Sesc também oferta gratuitamente o curso de qualificação profissional em Produção Cultural. Para participar é necessário ter mais 18 anos de idade, ter concluído o Ensino Fundamental e ter renda bruta familiar per capita (por pessoa) de até dois salários-mínimos federais.

A pré-inscrição também é gratuita e realizada somente via internet através do site www.sesc-se.com.br. Após essa fase, o aluno precisará entregar a documentação exigida no edital no Sesc Socorro, localizado no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, até o dia 14 de janeiro. Mais informações consultar pelo telefone (79) 3512-2444.

Sesc/Se