Encerram nesta sexta, as inscrições para o 9º Concurso Cultural de Desenho, Pintura

As inscrições para 9º Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) encerram na próxima sexta-feira, 25. Este ano o concurso tem como tema “Brincar é Direito de Todas as Crianças e Adolescentes!”. No site da OAB/SE está disponível o edital com as informações sobre o concurso e as inscrições, que podem ser feitas gratuitamente.

O concurso é destinado a estudantes do ensino médio e fundamental, com idades entre 6 e 18 anos incompletos, regularmente matriculados em escolas públicas da rede municipal e estadual de Sergipe, bem como aos alunos que participam de atividades em contraturno em entidades da sociedade civil e do terceiro setor.

O objetivo do concurso é promover a conscientização da comunidade, fomentar a inclusão, estimular a criatividade e valorizar a cultura infantil. O concurso é promovido pela Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE.

“As inscrições encerram nesta sexta-feira, então, ainda dá tempo de as escolas inscreverem os trabalhos de seus estudantes, incentivando assim a criatividade e a expressão das crianças e adolescentes através da arte. Nosso objetivo é justamente esse, estimular a criatividade da nossa juventude, proporcionando um espaço para que eles se expressem, além de reconhecer e valorizar as manifestações culturais”, afirma Thaísa Ribeiro, presidente da Comissão.

Categorias

Os candidatos inscritos nos termos do Edital nº 01 de 30/09/2024, que dispõe sobre as normas, procedimentos e prazos para participação no 9º Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia da OAB/SE, serão premiados de acordo com os critérios estabelecidos e classificação.

O concurso é dividido nas seguintes categorias: crianças de 06 (seis) à 10 (dez) anos, individual; crianças e adolescentes de 11 (onze) à 14 (anos), individual; e adolescentes de 15 (quinze) até 18 (dezoito) anos incompletos, individual.

Os trabalhos serão examinados por uma Comissão Julgadora, que deverá eleger, os três melhores de cada modalidade e categoria. O resultado do concurso será divulgado até o dia 14/11/2024, no site da OAB/SE. A premiação será realizada no dia 22 de novembro de 2024, das 14h às 16h, na Caixa de Assistência aos Advogados de Sergipe (CAASE).

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE