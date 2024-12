Encerramento da 3ª turma do projeto “Mais Conectados à Melhor Idade” da CUFA Sergipe

A CUFA Sergipe celebra mais um marco importante no fortalecimento da inclusão sociodigital com o encerramento da 3ª turma do projeto “Mais Conectados à Melhor Idade”, que tem como objetivo capacitar idosos para o uso básico de tecnologias. A cerimônia de encerramento será realizada nesta quinta-feira, 05 de dezembro, das 09h30 às 11h, no CRAS Risoleta Neves, no bairro Cidade Nova, em Aracaju.

Com mais de 60 participantes ao longo de suas três turmas, o projeto tem transformado a rotina de muitos idosos, oferecendo aulas práticas sobre o uso de celulares e computadores. Para muitos, atividades como chamar um aplicativo de transporte, realizar uma videochamada ou até mesmo fazer uma ligação tornaram-se mais acessíveis, promovendo maior autonomia e conexão com familiares e serviços.

“O ‘Mais Conectados à Melhor Idade’ não é apenas um curso de tecnologia, é uma oportunidade de ressignificar a relação dos idosos com o mundo digital. Estamos empoderando pessoas que, por vezes, se sentiam excluídas das ferramentas que facilitam o dia a dia,” destaca Verônica Paiva, presidente da CUFA Sergipe.

A primeira turma teve início em fevereiro deste ano no CRAS Maria José Menezes, no bairro Porto Dantas. Já a segunda turma foi realizada em parceria com o Instituto Caridade Rosa, atendendo moradores do bairro Santa Maria. Agora, a terceira turma se despede com histórias inspiradoras e novos aprendizados, consolidando o sucesso dessa iniciativa que une tecnologia e inclusão social.

“O sentimento de permitir o letramento digital aos idosos é de profunda realização e gratidão. É inspirador ver o entusiasmo com que eles abraçam novas aprendizagens, superando os desafios da idade, e ao mesmo tempo, devolvendo sua capacidade de autonomia. Há também um sentimento de “missão cumprida”, conta Rafael Silva, diretor de T.I e instrutor do curso.

O encerramento contará com a entrega de certificados e depoimentos emocionantes dos participantes, que agora se sentem mais confiantes e conectados ao mundo moderno.

O quê: Encerramento da 3ª turma do projeto “Mais Conectados à Melhor Idade”

Quando: Quinta-feira, 05/12, das 09h30 às 11h

Onde: CRAS Risoleta Neves, Cidade Nova

Contato para imprensa:

Fonte e foto ascom CUFA Sergipe