ENCERRAMENTO DE PRÉVIA CARNAVALESCA ARRASTA MULTIDÃO COM TRIOS GRATUITOS DO VERÃO SERGIPE E ARRAIÁ DO POVO

Com projeção nacional, o Pré-Caju segue consolidado como a maior prévia carnavalesca do Brasil e uma vitrine para as potencialidades turísticas e culturais de Sergipe. No último domingo, 16, o evento voltou a reunir milhares de foliões na Orla de Atalaia, que acompanharam os trios gratuitos do Verão Sergipe e do Arraiá do Povo, iniciativas promovidas pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

A noite foi marcada por duas atrações que arrastaram multidões: Timbalada, no trio do Verão Sergipe, e Natanzinho Lima, representando o Arraiá do Povo. As apresentações reforçaram a proposta de democratizar o acesso à festa e integrar o Pré-Caju às principais celebrações do calendário cultural sergipano, como destacou o presidente da Funcap, Gustavo Paixão. “Os Trios Verão Sergipe e Arraiá do Povo foram um sucesso no Pré-Caju 2025, reunindo grandes nomes nacionais como Durval Lelys e Timbalada, além de talentos sergipanos como Mikael Santos e Natanzinho. Levar esses eventos à maior prévia carnavalesca do país foi fundamental para mostrar a força da cultura sergipana e valorizar nossos artistas”, frisou.

Trio Verão Sergipe

A energia da Timbalada, com mais de 30 anos de trajetória, dominou a avenida. Denny Denan destacou a importância de estar em cima do trio e próximo do público da pipoca. “Depois de anos cantando no Pré-Caju, geralmente em camarote, e diante de tanto pedido do povo, estivemos no trio para oferecer também às pessoas que não podem comprar o camarote a chance de estar com a gente. Estamos muito felizes com o carinho desse povo que sempre nos acolheu. Aracaju foi a primeira cidade fora de Salvador em que tocamos, e temos um amor de muitos anos por esse lugar. Por isso, estamos aqui em cima do trio”, afirmou.

Buja Ferreira também comemorou o momento para o grupo.“Foi uma linda festa porque Timbalada é do povo, é da rua, é do Carnaval para o mundo. Estamos muito felizes por puxar esse trio que é o Verão Sergipe”, ressaltou.

Entre o público, a emoção tomou conta. Fã de longa data da Timbalada, a sergipana Nara Jéssica, de 62 anos, se emocionou ao ver o grupo ao lado do filho. “Há muitos anos sigo a Timbalada, desde quando meu filho tinha 4 anos. Sou apaixonada desde o início, e poder vê-los de pertinho é uma maravilha. Graças a Deus, o Governo de Sergipe deu essa chance porque nem todo mundo tem condições de pagar um bloco, e com esses trios gratuitos a diversão é garantida para todos”, contou.

Trio Arraiá do Povo

O cantor sergipano Natanzinho Lima repetiu o sucesso da edição do Pré-Caju anterior e arrastou uma grande multidão na pipoca, comandando o trio Arraiá do Povo. “Só tenho a agradecer por esse momento maravilhoso. É muito incrível estar no Pré-Caju pela segunda vez, agora no trio Arraiá do Povo, que sempre dá oportunidade aos artistas da terra. Saber que um artista sergipano pode arrastar tanta gente nessa pipoca é emocionante. Hoje foi um dia incrível e sei que vai ficar marcado na história do Pré-Caju”, destacou.

A noite também foi especial para Joseph Arthur, de 7 anos, que virou fã de Natanzinho ao assistir às músicas do artista na televisão. Acompanhado do padrinho, Alisson Mendonça, o menino conseguiu ver o ídolo de perto e tirar uma foto. “Graças a esse trio maravilhoso, consegui realizar o sonho do meu afilhado de conhecer Natanzinho Lima. Isso é muito importante para ele e muito gratificante para mim. Estamos muito emocionados”, contou o padrinho.

Público aprova

De Alagoas, Tássia Rocha curtiu o Pré-Caju pela primeira vez, acompanhada da família. “Festa maravilhosa. Não conhecia e foi um presente para mim. Energia boa, gente que vem para se divertir. Vim por Timbalada e fiquei pela organização. A pipoca é o melhor lugar para estar, e é ótimo ver que os trios do Verão Sergipe e Arraiá do Povo são tão bons quanto os outros, tanto que lotaram. Agora, quero voltar ao estado para acompanhar mais festas”, afirmou.

A sergipana Eloise Glória, que também esteve com a família, elogiou a diversidade musical e a segurança. “Aqui tem de tudo, é festa para todos os gostos, e nisso todo mundo se diverte. Amei a festa, muito organizada, com policiamento forte. A gente se sente segura para curtir com a família. O governo está de parabéns por acreditar nessa festa que, a cada edição, mostra que não é só dos sergipanos, mas de todo o Brasil. Arrocha está com tudo, e eu amei ver Natanzinho representando a nossa terra. No próximo ano marco presença de novo, com certeza”, enfatizou.

Foto: Júlia Rodrigues