Encerramento do Programa Inovar-SE acontece nesta quarta

O Pitch Day, evento para a apresentação dos projetos finais desenvolvidos pelos estudantes do Programa Inovar-SE, uma parceria do SergipeTec com o Instituto Banese, acontece nesta quarta-feira, 14 de junho, das 9h às 12h, no auditório do SergipeTec. Na oportunidade, cerca de 40 alunos, divididos em equipes, subirão ao palco para apresentar os seus trabalhos de conclusão do curso e descobrir quem serão os vencedores do projeto.

O programa INOVAR-SE é um projeto de incentivo à startups que beneficiou 70 estudantes de escolas públicas com cursos de formação básica na área de TI. Os alunos receberam aulas de noções básicas de Inteligência Artificial (IA), Python, Java, Aprendizagem de Máquina (Machine Learning) e Aprendizado Profundo (Deep Learning).

Os estudantes que desenvolveram os melhores projetos/ideias, receberão cursos de gestão para possível criação da empresa e no final os cinco melhores projetos receberão aporte financeiro e os responsáveis farão visita técnica ao Porto Digital em Recife.

Texto e foto Felipe Martins