‘Encontre as Borboletas’ diverte as crianças neste sábado, em Aracaju

Atividade recreativa gratuita acontece no dia 14 de dezembro no Shopping Jardins, em Aracaju

O Papai Noel e os personagens mágicos do Jardim Encantado de Natal convidam as crianças a viverem divertidas aventuras no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Neste sábado, 14 de dezembro, eles comandam a brincadeira ‘Encontre as Borboletas’. A atração é gratuita, mediante reserva feita antecipadamente pelo Shopping Jardins App (Android e iOS). A diversão será realizada em duas sessões, iniciadas às 15h30 e às 18h30, no Espaço Jardins, em frente à Praça de Alimentação Arcos.

A Senhora Borboleta desapareceu e o Papai Noel está precisando da ajuda da criançada para encontrá-la. Os personagens mágicos do Jardim Encantado de Natal aguardam as meninas e os meninos no Espaço Jardins para, juntos com o Bom Velhinho, seguirem em uma animada busca pela Senhora Borboleta. E a diversão tomará conta do mall, ao som de uma bandinha musical.

Veja como garantir o acesso

Para solicitar a reserva, é só baixar o Shopping Jardins App (Android e iOS), efetuar o cadastro de usuário, clicar no banner do evento, preencher as informações solicitadas e escolher o horário desejado. Após receber a confirmação no e-mail cadastrado, basta apresentar o QR Code na entrada do Espaço Jardins, neste sábado, 14, no horário selecionado. Cada reserva dá direito ao acesso de um adulto acompanhado por até duas crianças.

Em busca do Noel

No sábado, 21 de dezembro, a garotada terá a oportunidade de participar de outra aventura comandada pelos personagens mágicos do Jardim Encantado de Natal. As reservas para essa nova diversão estarão liberadas no aplicativo a partir da próxima terça-feira, 17 de dezembro.

Jardim Encantado de Natal

Neste ano, as belezas da natureza inspiram o Natal no Shopping Jardins. Na Praça de Eventos Ipê, majestosa árvore de 10 metros de altura convida as famílias a tirarem lindas fotos. Balanços, escorregador em formato de regador, gira-gira acessível a pessoas com deficiência, brinquedão e bicicletas mágicas que acionam a fonte garantem a diversão da criançada. O acesso é gratuito.

Parque temático com bilheteria própria na Praça de Eventos Orquídea; visitas ao Papai Noel, de terça-feira a domingo, das 14h às 20h; encontros do Papai Noel com pessoas neurodivergentes, aos sábados e domingos, das 13h às 14h; Jardim Iluminado em frente à Praça de Alimentação Jardins, com acesso de sexta a domingo, das 18h às 21h; Muro dos Desejos em frente ao restaurante Tio Armênio (Portaria A); e Presépio na Portaria B integram as atrações.

Encontre as Borboletas

O quê? Diversão com personagens mágicos do Jardim Encantado de Natal e o Papai Noel em busca da Senhora Borboleta pelo mall, ao som de bandinha musical.

Quando? Sábado, 14 de dezembro. Sessões às 15h30 e às 18h30.

Onde? Encontro no Espaço Jardins e diversão pelo mall do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito, mediante reserva prévia pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

