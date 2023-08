Na próxima sexta-feira, 4, a partir das 22 horas, acontece o Encontrinho do Metropolitan Lounge Bar com ‘Samba e Arrocha’. As atrações contratadas são: Aline Souza, Saulinho e Alê Ferraz.

A entrada será free para as mulheres até às 23 horas. Mais informações através da página do Instagram @metropolitanaju.

O Metropolitan localiza-se na Avenida Murilo Dantas, 195, Farolândia, ponto referência, a rótula do Farol da Unit.

Da assessoria