Encontro de cães da raça beagles será realizado neste sábado no RioMar Aracaju

O evento acontece a partir das 16h com atrações para tutores e pets

Neste sábado, 17 de agosto, o RioMar Aracaju convida todos os tutores de beagles e seus amiguinhos para uma tarde de muita diversão! O ‘encãotro’ acontece a partir das 16h, com concentração na entrada da Cobasi.

A ação é uma oportunidade de interação entre os tutores de pets, para que, juntos, possam aproveitar momentos de diversão e troca de experiências, enquanto os pets socializam com outros aumigos.

O evento contará com degustação de chás para os tutores, cortesia do Outback, e de churros deliciosos do Churris. Além disso, teremos a produção de caricaturas dos pets e tutores, realizada pelo talentoso tatuador Scoob.

Para garantir a participação do filho de quatro patas, é preciso fazer reserva no App RioMar Aracaju. Embora o encontro seja dedicado aos beagles, todos os pets são muito bem-vindos.

Serviço

O quê. Tutores de cães da raça beagle promovem encontro de socialização.

Quando. Sábado, 17 de agosto.

Onde. Entrada da Cobasi, Piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso. Reserva de vaga através do App RioMar Aracaju.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação