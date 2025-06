Encontro incentiva a contratação de jovens aprendizes em empresas sergipanas

Com o propósito de inserir cada vez mais jovens capacitados no mercado de trabalho, o Senac Sergipe promoveu, no dia 4 de junho, um encontro com empresários e representantes de empresas, na unidade de Tobias Barreto, com o objetivo de divulgar o Programa de Aprendizagem da instituição.

Marileide Martins, gerente do Núcleo de Promoção Social e Relações com Egressos (NPRE) do Senac Sergipe, declarou que a ação tem o propósito de fomentar o Programa de Aprendizagem por meio de contratações de jovens aprendizes por empresas do estado. “Um momento fundamental para compartilhar com todas as informações, sanar dúvidas referentes à Lei da Aprendizagem, além de sensibilizá-las sobre a importância dessas contratações”, afirmou.

Janikelly Fraga, representante do Instituto Nordeste Cidadania, reforçou a importância do Programa Jovem Aprendiz, inclusive, em sua vida profissional. “Foi muito enriquecedor esse encontro para esclarecer questionamentos, mostrar a importância social do programa que as empresas precisam aderir e oportunizar os jovens dos nossos municípios, da nossa localidade. Já fui jovem aprendiz e sei como é importante para o nosso desenvolvimento profissional”.

“Nós como empresários estamos aqui para recebê-los e darmos essa oportunidade que as pessoas tanto sonham, aos jovens que estão desamparados e que precisam de orientações para se destacarem no mercado de trabalho”, completou o empresário do Açaí Top no Ponto, Jocinaldo Ramos.

Para Adriana Campos, representante da empresa Imperador, o encontro foi bastante proveitoso. “O Programa Jovem Aprendiz é uma excelente oportunidade para os jovens. Nós já efetivamos vários adolescentes aprendizes e é sempre uma experiência muito boa”, finalizou.

A gerente da unidade do Senac de Tobias Barreto, Eline Barreto, ressaltou o amplo alcance da educação profissional, por meio do Senac em todo o estado. “O Senac leva capacitação e qualificação aos 75 municípios de Sergipe. Isso é muito bom porque vemos como o Programa transforma a vida do jovem, assim como a do empresário, peça fundamental nesse processo. Que continuemos com essas parcerias sempre com transparência na execução de nossas atividades”, disse.

Por fim, o diretor regional do Senac Sergipe, Nilson Lima, frisou que o Senac acredita no poder transformador da educação. “Essa é apenas a ponta do iceberg de todo esse trabalho conjunto que queremos construir com vocês. A gente auxilia para que todos possam ter os melhores colaboradores na especialidade da empresa, e o melhor desenvolvimento de suas finalidades sociais, dos jovens e assim, juntos plantarmos as sementes para um amanhã melhor”.

Senac SE