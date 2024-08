Encontro reúne profissionais sergipanos em torno de oportunidades em mídia OOH

O Grupo JCPM, que administra o RioMar Aracaju e o Shopping Jardins, reuniu profissionais da comunicação sergipana em torno de um bate-papo sobre as oportunidades de mídia out-of-home (OOH) oferecidas em 10 shoppings localizados em Sergipe, Bahia, Ceará e Pernambuco. Durante o encontro “Oportunidades e Conexões 2024” realizado na quinta-feira, 8 de agosto, no restaurante Camarada Camarão do Shopping Jardins, o gerente Comercial de Mall e Merchandising da holding, Felipe Menezes, apresentou algumas ações e cases de sucesso realizados nos empreendimentos.

Dados da Cenp – Meios, divulgados no Meio&Mensagem em junho deste ano, apontam que o volume de investimento publicitário em mídia Out of Home – OOH cresceu 65% no primeiro trimestre de 2024 no Brasil, sendo, percentualmente 4 vezes maior que o da TV e o dobro da internet. Dados de mercado do RioMar e Jardins, obtidos em estudo da Fronte Pesquisa, em maio deste ano, mostraram que 45% dos clientes têm conhecimento dos eventos e ações no próprio shopping.

“Foi uma excelente oportunidade para a gente ficar atualizado com o que acontece em termos de mídia OOH tanto em shoppings daqui de Sergipe, quanto do Nordeste, e as possibilidades de conectar as nossas marcas com o público, por meio das diversas ações que o Grupo JCPM realiza em seus malls”, avaliou o coordenador do Núcleo de Comunicação Estratégica do Banese, Rodrigo Braz.

No portifólio do Grupo JCPM está a rede com mais de 300 painéis em formato digital, com megabanners e totens, distribuídos em shoppings que somam um fluxo de cerca de 13 milhões de pessoas por mês.

“O Grupo JCPM tem a maior rede de telas em shoppings do Nordeste, com mais de 300 espaços de projeção já instalados e um crescimento anual acima de 30% nos últimos anos, indicando uma tendência de crescimento robusta no setor”, destaca Felipe Menezes.

Devido ao posicionamento estratégico de seus shopping centers, o Grupo JCPM abrange as principais capitais com shoppings de diferentes portes e com frequência das diversas classes. Conforme Menezes, os empreendimentos também se destacam pelo tempo médio gasto pelos clientes nos shoppings, com período acima da média nacional.

“A mídia OOH é o presente e o futuro da publicidade e é importante para a gente acompanhar as novidades do Grupo JCPM, não só nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju, mas também de Salvador, Recife e Fortaleza. Os shoppings têm um grande fluxo de pessoas e atinge um público muito maior que outras mídias. Não por acaso, o nosso cliente Maratá já tem uma parceria de quase 10 anos com o RioMar Aracaju”, destacou o diretor da W.A. Comunicação, Wadson Araújo.

Foto: John Teles

Lotti+Caldas Comunicação