Encontro Saberes e Sabores debaterá sobre a identidade gastronômica de Sergipe

O Senac Sergipe realiza no próximo dia 15, o 1º Encontro de Gastronomia – Saberes e Sabores que identificam o Sergipano. Entre os objetivos do evento, que contará com duas mesas redondas, está a valorização e apoio ao consumo de produtos da cadeia produtiva do Estado, a exemplo das catadoras de mangaba que aprenderam a beneficiar a fruta, utilizando para preparar geleia, licor, bolo e recheios, biscoito, sorvete, além do tradicional suco.

De acordo com a técnica em gastronomia e representante de Sergipe no Observatório do Patrimônio Gastronômico, Marta Moreira Aguiar, o encontro contará com a participação de escritores, pesquisadores e representantes da Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba (Ascamai).

“Recentemente fomos convidadas pela Petrobras para conhecer a organização delas e das catadoras de mangaba de duas associações de Estância. Isso nos despertou para pensar como poderíamos fortalecer e valorizar o trabalho delas, que hoje integram a Rede Solidária de Mulheres. Então preparamos o encontro, convidando pessoas envolvidas em pesquisa sobre a culinária sergipana e integrantes da Ascamai, para debatermos o dia a dia delas e a influência da fruta nos sabores sergipanos e falar sobre a identidade da nossa gastronomia”, destacou.

O encontro atende três pontos previstos no Plano Diretor de Gastronomia (PDG), documento elaborado anualmente pelos Senacs de todo o país.

“Vamos debater sobre a tecnologia na gastronomia, com a criação do Cartão Aratu, pelo município de Indiaroba, onde as marisqueiras trocam cada unidade do crustáceo por R$ 1 de crédito no cartão; sobre o patrimônio alimentar, com a identificação dos tipos de comidas que temos em Sergipe; e por último atendendo a linha de pesquisa para 2023 do Opanes, que é sobre frutas, vamos explorar a cadeia produtiva da mangaba, ouvindo a experiência das catadoras”, relatou Marta Aguiar.

A expectativa é reunir cerca de 150 pessoas durante o encontro, com a proposta de representar a gastronomia regional, através da troca de conhecimentos.

“É a valorização da cadeia produtiva sergipana, para que possamos ampliar o consumo sustentável de produtos que fazem parte da cultura alimentar do Estado. O Senac Sergipe quer ajudar na criação da nossa identidade gastronômica. Então precisamos reunir todos os mecanismos para debater, fortalecer, conhecer e criar a nossa identidade”, ressaltou a técnica em gastronomia.

Os interessados em participar, podem se inscrever através do link: https://www.se.senac.br/destaque/encontro-saberes-e-sabores-debatera-sobre-a-identidade-gastronomica-de-sergipe/

Encontro

14h – Abertura

14h20 – Mesa Redonda “Saberes e Sabores”, com a jornalista Paloma Naziazeno, autora do livro Panela Sergipana; Professor Denio Azevedo, que conduz o Projeto Paisagens alimentares; tendo como mediadora a técnica em gastronomia, Marta Aguiar

15h20 – Mesa Redonda “Valorização da Cadeia Produtiva”, com a presidente da Ascamai, Alícia Santana; a coordenadora do Projeto Rede Solidária de Mulheres, Mirsa Mara B. Xavier Leite; o prefeito de Indiaroba, Adinaldo Nascimento; com a mediação de Marta Aguiar.

Durante o evento, será lançado o curso Técnico em Gastronomia e o de Barista, cujas inscrições iniciam em julho e as aulas em agosto. Confira os cursos de gastronomia e de outras áreas, ofertados pelo Senac Sergipe: http://cursos.se.senac.br/

Senac/SE