Energisa abre cadastro para banco de talentos em diversas áreas

Inscrições podem ser realizadas até 31 de março

A Energisa está com cadastro aberto para banco de talentos com o objetivo de atender futuras vagas nos municípios sergipanos. As inscrições seguem até 31 de março para atuação em diversas áreas com vagas afirmativas também para Pessoas com Deficiência (PcD) e mulheres. O cadastro pode ser realizado no site https://grupoenergisa.gupy.io/.

A distribuidora gera mais de mil empregos diretos nos 63 municípios de atuação. Em 2024, a Energisa foi reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar em Sergipe pelo Instituto Great Place To Work (GPTW) conquistando o 1º lugar no ranking estadual.

Os candidatos podem realizar o cadastro nas vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PcD) nas funções de assistente administrativo, atendente comercial, assistente logística, dentre outras oportunidades. O banco também está com cadastro para a vaga de auxiliar comercial (leiturista de medidores de energia) exclusivo para mulheres com objetivo de promover cada vez mais a inclusão no mercado de trabalho.

Já para o cadastro na vaga de eletricista de distribuição, é preciso ter curso de eletricista de Redes de Distribuição, curso de NR 35, curso de NR 10, curso de NR 10 – módulo complementar e carteira de habilitação “B”. Os profissionais selecionados serão responsáveis por executar atividades comerciais, técnicas-operacionais, emergenciais e programadas nas redes e linhas de distribuição de energia.

Benefícios

A Energisa oferece um dos programas de benefícios mais completos do mercado com auxílio alimentação, auxílio creche, bolsa de estudos, plano de saúde e odontológico (rede nacional), vale transporte, e previdência privada. A empresa também concede anualmente aos colaboradores a Participação nos Lucros e Resultados – PLR e um programa de incentivo a qualidade de vida, o Viva Energia, que conta com Wellhub, que dá acesso a mais de 18 mil academias por todo o país, além de atendimento com nutricionista, educador físico e fisioterapeuta.

Por Adriana Freitas