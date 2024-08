Energisa abre inscrições para o Programa de Jovem Aprendiz

Serão ofertadas 19 vagas para formação de assistente administrativo

A Energisa Sergipe está oferecendo oportunidade para quem deseja iniciar a carreira profissional. O Programa de Jovem Aprendiz está com inscrições abertas até o dia 9 de agosto no site https://grupoenergisa.gupy.io/. Serão oferecidas 19 vagas para a formação de assistente administrativo.

“O programa é uma oportunidade de adquirir experiência profissional, pois esses jovens participam de capacitação e têm a oportunidade de ter a prática aqui na empresa. A Energisa tem vários profissionais que começaram como aprendiz e hoje estão construindo uma carreira dentro da empresa. É uma oportunidade de crescimento profissional”, afirma a consultora de Recursos Humanos, Viviane Maia.

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo, e possuir reservista (para candidatos do sexo masculino), além da disponibilidade para trabalhar em horário comercial, de segunda a sexta-feira. O programa tem previsão de início em outubro deste ano com duração de até 12 meses e remuneração compatível com o mercado, vale transporte e seguro de vida. Os selecionados realizarão o curso de formação para assistente administrativo no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai e a prática profissional na Energisa.

Banco de Talentos

A distribuidora também está com cadastro para banco de talentos de auxiliar comercial, para todo estado de Sergipe, com inscrições abertas até 31 de agosto. Para concorrer a vaga, é preciso ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e CNH categoria AB. Para realizar o cadastro, basta acessar o site: https://grupoenergisa.gupy.io/.

Por Adriana Freitas