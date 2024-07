Energisa abre oportunidade para atendente comercial (PcD)

Oportunidade é para de Canindé de São Francisco

A Energisa Sergipe está com oportunidade para vaga de atendente comercial exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD). A vaga é para atuação no município de Canindé de São Francisco. As inscrições podem ser realizadas até 15 de julho.

Os interessados podem se candidatar acessando a vaga na plataforma de carreiras da Energisa em https://grupoenergisa.gupy.io/. No site estão disponíveis informações detalhadas sobre localização, requisitos, responsabilidades da vaga e a opção para inscrição. O candidato deve cadastrar currículo para a função atendente comercial (PcD) para o município de Canindé de São Francisco.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito, ainda, a benefícios como planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale alimentação e/ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida, e parceria com o Wellhub, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros.

Sobre a Energisa

Com quase 119 anos de história, a Energisa é um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 12 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. Contamos também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender nossos clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia. Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição de gás natural, através da aquisição da ES Gás e um projeto, em construção, para geração de biometano a partir de resíduos sólidos.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 875 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

Por Adriana Freitas