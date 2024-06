Energisa abre processo seletivo para assistente administrativo (PcD)

Distribuidora também está com vaga de estágio

A Energisa Sergipe está com oportunidade para vaga de assistente administrativo exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD). A vaga é para atuação no município de Maruim. As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira, 21.

A consultora Business Partner de RH da Energisa Sergipe, Viviane Maia, destaca que a Energisa oferece oportunidades de desenvolvimento de carreiras. “A empresa busca pessoas que gostam de desafios e investe no desenvolvimento das pessoas e de suas carreiras. Os profissionais, de todas as áreas, têm oportunidades para especialização e crescimento”, afirma Viviane Maia.

Os interessados podem se candidatar acessando a vaga na plataforma de carreiras da Energisa em https://grupoenergisa.gupy.io/. No site estão disponíveis informações detalhadas sobre localização, requisitos, responsabilidades de cada vaga e a opção para inscrição nas posições de interesse. O candidato deve cadastrar currículo para a função de assistente administrativo (PcD) para o município de Maruim.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito, ainda, a benefícios como planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale alimentação e/ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida, e parceria com o Wellhub, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros.

Vaga de estágio

A Energisa também está com vaga de estágio aberta para técnico em eletrotécnica. Para participar da seleção, é preciso estar com vínculo comprovado em qualquer instituição de ensino credenciada pelo MEC e disponibilidade no horário comercial de segunda a sexta-feira. As inscrições podem ser realizadas no site https://estagioenergisa.gupy.io até 26 de junho.

Por Adriana Freitas