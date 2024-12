Energisa abre processo seletivo para atendente comercial (PcD) para atuar em Capela

A Energisa Sergipe está com oportunidade para vaga de atendente comercial exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD) para atuação no município de Capela. As inscrições podem ser realizadas até 26 de dezembro.

Os interessados podem se candidatar acessando a vaga na plataforma de carreiras da Energisa em https://grupoenergisa.gupy.io/. No site estão disponíveis informações detalhadas sobre localização, requisitos, responsabilidades de cada vaga e a opção para inscrição nas posições de interesse.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão benefícios como plano de saúde e odontológico, previdência privada, vale alimentação e/ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida, e parceria com o Wellhub, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros.

Vaga de estágio

A Energisa também está com vaga de estágio aberta para Comunicação com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas. Para participar da seleção, é preciso estar com vínculo comprovado em qualquer instituição de ensino credenciada pelo MEC e disponibilidade no horário comercial de segunda a sexta-feira. As inscrições podem ser realizadas até 20 de dezembro no site https://estagioenergisa.gupy.io.

Por Adriana Freitas