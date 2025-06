Energisa abre vagas para formação de eletricista exclusivo para mulheres

As inscrições podem ser realizadas até 27 de junho

A Energisa está com inscrições abertas para o banco de talentos voltado exclusivamente para mulheres interessadas em se qualificar como eletricistas de Redes de Distribuição. O cadastro pode ser realizado até sexta-feira, 27, pelo site https://grupoenergisa.gupy.io.

As candidatas selecionadas participarão de um curso gratuito de formação com duração de seis meses, realizado em Aracaju, no período noturno (segunda a sexta-feira). A capacitação inclui conteúdos como NR-10 Básico, NR-10 Complementar, NR-35, além de atividades teóricas e práticas da função.

“Estamos promovendo esse curso de formação de mulheres eletricistas com o objetivo de incentivar a qualificação. Após ao curso de formação, essas mulheres poderão concorrer a vagas na área de atuação da Energisa”, afirma a consultora de Recursos Humanos, Viviane Maia.

Para concorrer à vaga, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CNH categoria B e disponibilidade de participar do curso. Será considerado como diferencial ter curso de Eletricista Predial. Mais informações no endereço https://grupoenergisa.gupy.io. A candidata deve escolher o estado de Sergipe e aparecerá o link para inscrição.

Texto e foto Adriana Freitas