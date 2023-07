Energisa alerta sobre os riscos de colisões em postes. Foram registradas 121 ocorrências no primeiro semestre

No primeiro semestre deste ano, foram registradas 121 ocorrências de colisões em postes, impactando o fornecimento de energia para 180 mil clientes. Acidentes envolvendo a rede elétrica trazem prejuízos para a população por conta da interrupção no fornecimento de energia, além de ter consequências graves para o condutor do veículo.

Levantamento realizado para Energisa Sergipe aponta que Aracaju lidera o ranking com 39 ocorrências, principalmente, nos bairros Mosqueiro, São Conrado e Getúlio Vargas. Também foram registradas ocorrências de colisões em postes nos municípios de Itabaiana e Simão Dias.

“Em casos de colisões em postes, a orientação é que, sempre que possível, o condutor permaneça no veículo e acione imediatamente a Energisa, pois podem ter cabos sobre o veículo ou próximos, podendo ocasionar choque elétrico. O Samu e o Corpo de Bombeiros também devem ser acionados”, orienta o coordenador de Qualidade da Energisa em Sergipe, Fabiano Nascimento.

Outro fator relacionado aos acidentes com postes é a responsabilidade de quem irá arcar com os prejuízos. O custo da substituição de cada poste é em média R$ 6 mil que será obrigatoriamente cobrado do infrator/condutor do veículo causador do sinistro.

Prevenção

Um sistema de proteção está sendo implantado pela Energisa para diminuir o impacto das colisões em postes. O dispositivo consiste em uma estrutura de concreto com borracha colocada na base do poste. O objetivo é diminuir o impacto da colisão para o condutor e diminuir os danos nos postes, e consequentemente evitar a falta do fornecimento de energia elétrica para a população.

Em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica, informe imediatamente à Energisa por meio dos canais de atendimento call center 0800 079 0196 e ao Corpo de Bombeiros pelo 193.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas