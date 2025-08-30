Energisa amplia bases operacionais em Aracaju e outros municípios sergipanos

A distribuidora conta com 25 bases operacionais distribuídas

A Energisa Sergipe segue investindo na melhoria contínua do fornecimento de energia elétrica em seus 63 municípios de atuação. Como parte desse compromisso, a empresa inaugurou novas bases operacionais em Aracaju, Salgado e Monte Alegre neste mês de agosto. O objetivo é reduzir o tempo de resposta das ocorrências.

Atualmente, a distribuidora conta com 25 bases operacionais distribuídas pelo estado. Esses pontos estratégicos funcionam como apoio logístico para viaturas e equipes de campo, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento. O gerente de Operações da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, destaca que essa expansão representa um passo importante para fortalecer a qualidade do serviço.

“Nosso objetivo é a busca contínua pela melhoria do atendimento. Por isso, estamos ampliando nossas bases operacionais para estar cada vez mais próximos dos clientes. Em setembro, daremos continuidade a esse trabalho com a implantação de novas unidades em Poço Verde e Ribeirópolis”, afirma o gerente.

Mais investimentos em 2025

Somente este ano, a Energisa Sergipe está destinando mais de R$ 288 milhões em investimentos em todo o estado. Os recursos estão sendo aplicados na modernização e expansão da rede elétrica, incluindo a construção de novos circuitos, intervenções em linhas de alta tensão e a ampliação de redes para acompanhar o crescimento regional. O objetivo é aumentar a confiabilidade do sistema e assegurar ainda mais eficiência no fornecimento de energia para os sergipanos.

Texto e foto Adriana Freitas