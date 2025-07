Energisa apoia espetáculo “O Colecionador de Sonhos” do Instituto Rahamim

Apresentação acontece no dia 6 de julho no Teatro Tobias Barreto

O Instituto Rahamim realizará no próximo domingo, 06, o espetáculo O Colecionador de Sonhos, no Teatro Tobias Barreto, às 16h. A apresentação abre as comemorações das bodas de prata do Instituto, trazendo a história da instituição e os sonhos e conquistas de alunos atendidos ao longo de quase 25 anos.

Serão mais de 100 bailarinos no palco, incluindo o jovem Fernando Mendonça, primeiro bailarino da Companhia Dalal Achcar, do Rio de Janeiro, que apresentou recentemente o espetáculo Amazônia e que teve o Instituto Rahamim como um dos padrinhos da realização do seu sonho.

“O Colecionador de Sonhos leva em sua mala o propósito de vida e os sonhos de muitas pessoas, de modo particular de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, sem abster-se de seus próprios sonhos. Ele mostra que nossa fé e confiança em nós mesmos e em Deus podem proporcionar oportunidades e experiências fantásticas e, sobremaneira, somar pessoas de boa vontade para fazer deste um mundo melhor”, explica o fundador e CEO do Instituto Rahamim, Cristiano Lima.

A peça contará a inspiradora trajetória do fundador do Instituto Rahamim, desde sua infância humilde como filho de um caminhoneiro e uma costureira, passando por sua vivência no convento dos Frades Menores Capuchinhos até sua decisão de dedicar a vida à comunidade do bairro Santa Maria, a quem chamava de “África Sergipana”, pela realidade de extrema pobreza. Paralelamente, a narrativa trará “cápsulas do tempo” com histórias reais de ex-alunos e alunas que, desde pequenos, participaram das atividades do Instituto e hoje são profissionais realizados. A peça reforça a importância de sonhar, acreditar em projetos de vida e agir coletivamente por uma sociedade mais justa, fraterna e próspera para todos.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo Instituto, que promove a transformação social. “Será uma peça emocionante, que vai retratar a história de muitas crianças e jovens atendidos pelo Instituto Rahamim, que desenvolve esse importante trabalho no bairro Santa Maria. Estamos, mais uma vez, apoiando esse espetáculo que leva cores e emoção para quem o acompanha”, ressalta.

Instituto Rahamim

O Instituto Rahamim completará 25 anos de fundação e de presença no bairro Santa Maria no dia 22 de novembro deste ano. A instituição oferece assistência social e trabalha com a promoção de ações para pessoas em situação de vulnerabilidade social, além do desenvolvimento de comunidades em contexto de pobreza. As ações são voltadas desde a primeira infância até a pessoa idosa, com oficinas, atividades, cursos de qualificação profissional, empregabilidade, entre outros.

