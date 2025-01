Energisa apoia projeto do GACC que contribui para a prevenção do câncer infantojuvenil

Cerca de 300 profissionais da área da saúde serão capacitados

Capacitar profissionais de diversas especialidades de hospitais filantrópicos de Sergipe para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil é o principal objetivo do projeto Estrela Guia realizado pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC). O projeto conta com o apoio da Energisa por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) executado pelo Ministério da Saúde.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o número de casos novos de câncer infantojuvenil estimado para cada ano do triênio de 2023 a 2025 é de 7.930 casos. Atualmente, cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos da doença podem ser curados, se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados.

O projeto Estrela Guia atua no diagnóstico precoce desses casos. Desde o mês de dezembro, profissionais de diversas áreas estão sendo capacitados para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. Por meio da parceria com a Energisa, serão realizados treinamentos em nove hospitais filantrópicos localizados nos municípios de Aracaju, São Cristovão, Lagarto, Capela, Aquidabã e Itabaianinha ao longo de 2025.

A coordenadora do projeto no GACC, Noélia Andrade, destaca que por meio da doação da Energisa o projeto foi custeado de forma integral. “Foi através da Energisa que tivemos o aporte financeiro para custear todo o projeto que tem como objetivo capacitar todos os profissionais de saúde sobre os sinais e sintomas do câncer infantil nos nove hospitais filantrópicos de Sergipe”, afirma.

Ao todo, serão capacitados 300 profissionais da equipe de saúde dos hospitais filantrópicos sobre os sinais do câncer infantojuvenil. Com essa capacitação, o objetivo é reduzir o tempo entre o diagnóstico, início do tratamento e controle da doença.

A diretora técnica e comercial da Energisa, Erika Ferrari, destacou a importância do projeto. “O GACC desenvolve um grande trabalho e a Energisa vem apoiar essa iniciativa de valorização da vida, pois esse diagnóstico precoce vai permitir o início mais rápido do tratamento. Esse projeto tem um papel muito importante para essas crianças e familiares”, ressalta.

Minutos Dourados

Além do projeto Estrela Guia, a Energisa também está apoiando o projeto Minutos Dourados que ainda será executado pelo GACC. O projeto tem por objetivo capacitar profissionais de diferentes especialidades da Rede de Atenção Básica à Saúde de Sergipe para a agilidade no atendimento de crianças e adolescentes em tratamento oncológico nos primeiros 60 minutos de febre contribuindo para a agilidade no tratamento.

Por Adriana Freitas – Foto: Divulgação GACC