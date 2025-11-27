Energisa continua mutirões para remoção de cabos clandestinos no Centro

Já foram removidas 1,5 toneladas somente no Centro

A Energisa iniciou nesta quinta-feira (27) a segunda etapa do mutirão para remoção de cabos clandestinos e irregulares no Centro de Aracaju. Na primeira fase, realizada nos calçadões Laranjeiras, São Cristóvão e João Pessoa, foram retiradas 1,5 tonelada de cabos. As ações seguem em outras ruas do Centro durante o mês de dezembro.

Em 2025, já foram retiradas mais de 18 toneladas de cabos em bairros como Coroa do Meio, Tancredo Neves e no Centro. Segundo o gerente de Construção e Manutenção da Energisa, Thyago Tanouss, as empresas de telecomunicações e internet que possuem contratos com a distribuidora foram notificadas em abril, setembro e no início de novembro sobre a realização da ação no segundo semestre, para que realizassem as adequações necessárias.

“As empresas de telecomunicações são responsáveis pela manutenção e ordenamento das suas redes e devem seguir as normas da Anatel e Aneel. Cabos fora das especificações técnicas ou clandestinos serão removidos, o que pode provocar suspensão temporária de serviços de internet ou telefonia”, explica Thyago Tanouss.

Ainda segundo Thyago, a Energisa disponibilizou uma ferramenta online que permite aos clientes verificar quais provedores estão regularizados na sua região. A consulta pode ser feita na Agência Digital, pelo site servicos.energisa.com.br. Basta fazer login com CPF ou CNPJ e selecionar a opção “Provedores de Internet Regulares na sua localidade” no menu principal.

Confira as próximas ruas do mutirão no Centro:

-Av. Hélio Ribeiro (do cruzamento com a Av. Ivo do Prado ao cruzamento com a R. Capela);

-Rua Geru (do cruzamento com a R. Capela ao cruzamento com a Av. Ivo do Prado);

-Av. Ivo do Prado (do cruzamento com a Tv. Hélio Ribeiro ao cruzamento com a Praça Fausto Cardoso);

-Praça Fausto Cardoso e Praça Olímpio Campos (todo perímetro);

-Rua Itabaiana, Rua Itabaianinha e Rua Apulcro Mota (do cruzamento com a Av. Barão de Maruim ao cruzamento com a Av. Coelho e Campos);

-Av. Dr. Carlos Firpo (do cruzamento com a Av. Dr. Carlos Firpo ao cruzamento com a Av. Coelho e Campos);

-Av. Coelho e Campos (do cruzamento com a Av. Dr. Carlos Firpo ao cruzamento com a R. José do Prado Franco);

-Rua José do Prado Franco e Rua João Pessoa (do cruzamento com a Av. Coelho e Campos ao cruzamento com a Tv. Hélio Ribeiro);

-Rua Capela e Rua Araúá (do cruzamento com a R. Divina Pastora ao cruzamento com a Av. Barão de Maruim).

Texto Adriana Freitas