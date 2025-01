Energisa – Desligamento programado: atualizeo  seu cadastro para receber os avisos

Serviços são realizados para manutenção na rede elétrica

A Energisa realiza investimentos contínuos em ações programadas de manutenção preventiva e construção na rede elétrica como forma de garantir o fornecimento de energia de qualidade. Os clientes precisam manter o cadastro atualizado para receber os avisos de desligamentos com antecedência e programar o seu dia.

Para realizar essas manutenções, a equipe técnica especializada utiliza ferramentas e métodos de trabalho avançados que em muitos casos permitem realizar o serviço sem desligar a rede elétrica. Para isso, eletricistas que trabalham com a linha energizada recebem treinamentos especiais e utilizam equipamentos de proteção individual específicos para esse tipo de trabalho.

Em algumas situações, a Energisa não consegue utilizar essas técnicas e equipamentos em todas as manutenções e construções, sendo necessário realizar o desligamento da rede, por questões de segurança, em dias e horários programados. “Os consumidores são avisados com antecedência mínima de 72 horas por meio de carro de som, rádio, SMS, WhatsApp e entre outros”, explica o coordenador de Planejamento e Programação da Energisa Sergipe, Antônio Cleverton.

Ainda segundo Antônio, o sistema de energia pode ser interrompido por um desligamento emergencial, muitas vezes causado por ações climáticas, objetos na rede ou acidentes de trânsito. “Nesses casos, por questões de segurança, é preciso atuar de forma rápida e não há tempo hábil para informar os clientes sobre a necessidade de desligamento da rede. Mas buscamos realizar o reparo no menor tempo possível, usando tecnologias e equipamentos que ajudam a reduzir o tempo do serviço”, afirma.

Para receber os avisos de desligamento programado, basta atualizar o cadastro pelos canais digitais da Energisa, incluindo o número do celular e e-mail, além de atualizar o nome do titular e demais dados. Assim, fica mais fácil direcionar as solicitações dos clientes e o envio das mensagens:

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto: Adriana Freitas