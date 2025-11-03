Energisa e Cejusc realizam um mutirão de negociação de dívidas

A partir desta segunda-feira, 03, os clientes da Energisa poderão quitar seus débitos durante o mutirão de negociação realizado em parceria com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), e do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Tiradentes (Unit). A ação será realizada na Unit, localizada na rua Lagarto, no Centro, das 8h às 15h.

O mutirão integra a programação da Semana Nacional de Conciliação que acontece de 3 a 7 de novembro. Entre as condições de pagamento está o parcelamento em até 24 vezes e descontos especiais, conforme a situação de cada cliente. Podem participar clientes com contas em atraso ou que desejam renegociar seus débitos.

“Buscamos avaliar individualmente cada caso para propor a melhor negociação possível. Este mutirão, realizado em parceria com o Cejusc, oferece condições especiais para quem possui débitos. É mais uma oportunidade de colocar as contas em dia com a Energisa”, afirma o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Sergipe, Daniel Flor.

Campanha Negocia Energisa

Desde o dia 13 de outubro, a Energisa iniciou a campanha “Negocia Energisa”, oferecendo condições inéditas. Os clientes podem obter até 80% de desconto. Essas condições também estarão disponíveis durante o mutirão.

Para os clientes que não puderem comparecer presencialmente, a negociação pode ser feita pelos canais digitais. Basta acessar o aplicativo Energisa On, disponível na App Store e no Google Play, ou o site www.energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

Texto e foto Adriana Freitas