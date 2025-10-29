Energisa e Defesa Civil realizam simulado envolvendo queda de árvore

Nesta quarta-feira, 29, a Energisa e a Defesa Civil Estadual, em conjunto com outros órgãos, estão realizando um simulado que envolve a queda de uma árvore sobre a rede elétrica na Avenida Santos Dumont, próximo ao restaurante Janaína, no bairro Atalaia. A ação faz parte da programação da Semana Nacional de Redução de Riscos de Desastres, promovida pelo Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil de Sergipe (Depec).

O tema do simulado foi escolhido em função das mudanças climáticas e dos cenários registrados em outros estados brasileiros, onde eventos extremos têm se tornado mais frequentes. A simulação teve como objetivo fortalecer a atuação integrada entre os órgãos envolvidos, garantindo uma resposta rápida e eficaz em emergências.

Além da Energisa e da Defesa Civil Estadual, participam da ação a Polícia Militar de Sergipe (PMSE), o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA), a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Aracaju e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Segundo o gerente de Operações da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, ocorrências que envolvem a queda de árvore na rede elétrica e a queda de postes demanda uma atuação conjunta entre os órgãos, visando evitar acidentes graves e minimizar os impactos no fornecimento de energia.

“Ventos fortes e a incidência de raios podem derrubar árvores, causando danos em residências, comércios e na rede elétrica. Por ser uma ocorrência complexa, é essencial o trabalho coordenado entre diferentes instituições. O simulado é uma oportunidade de revisar os fluxos de atendimento, garantindo que a resposta seja ágil e cause o menor impacto possível aos clientes”, afirma Wellington.

Ainda de acordo com o gerente, o papel da Energisa é crucial nesse tipo de ocorrência, pois os demais órgãos só podem iniciar suas ações após o desligamento da rede elétrica e a eliminação dos riscos no local. Após essa etapa, o Samu e os Bombeiros atuam em casos de vítimas, enquanto a prefeitura é responsável pela remoção da árvore.

Além desse simulado, a Energisa realiza outras ações práticas ao longo do ano para treinar equipes para cenários adversos. A distribuidora tem um plano, que reúne ações estratégicas para garantir a segurança e a continuidade do fornecimento de energia. Entre as medidas de prevenção, o monitoramento climático em tempo real, o apoio de especialistas em previsão do tempo e a atuação contínua dos profissionais no Centro de Operação Integrado, que funcionam 24 horas por dia nos 7 dias da semana.

O subsecretário estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Queiroz, destaca que o simulado tem caráter técnico e preventivo. “O exercício tem o propósito de reforçar o alinhamento entre os órgãos envolvidos em ocorrências de queda de árvores sobre redes elétricas, assegurando respostas mais ágeis e eficientes, com o menor impacto possível à população. Além disso, a atividade contribui para o aprimoramento das práticas e protocolos de atuação dos profissionais que lidam com esse tipo de ocorrência”, pontuou.

Orientações de segurança

Em situações de queda de árvores na rede elétrica, a orientação é que a população mantenha distância do local e jamais tente retirar galhos ou objetos em contato com os fios de energia. Galhos encostados na rede podem causar curto-circuito, rompimento de cabos, interrupção do fornecimento e até energizar a árvore, aumentando o risco de incêndios e choques elétricos. Esse tipo de intervenção deve ser feito exclusivamente por equipes da Energisa.

Como medida preventiva, as prefeituras municipais devem realizar podas regulares para evitar o contato das árvores com a rede elétrica. Além disso, ao escolher uma muda para plantio, é importante considerar o porte da espécie e se o local é adequado, evitando futuros problemas com estruturas urbanas e a rede de energia.

Canais de Atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas