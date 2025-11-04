Energisa Electric Run 2025 promete movimentar corredores aracajuanos no próximo dia 29

A corrida noturna mais eletrizante do ano está prestes a agitar a capital sergipana outra vez. No próximo dia 29 de novembro, a edição 2025 da Energisa Electric Run reunirá esporte, música e luzes em uma experiência que vai muito além da tradicional prova de rua. Disputada nas distâncias de 2.5, 5 e 10km, a largada da corrida acontecerá no estacionamento da Cinelândia, na Orla de Atalaia, às 18h. A abertura da arena será às 16h e a Speed Produções é a responsável do evento.

Com o tema energia e movimento, o evento promete transformar a noite aracajuana em um verdadeiro espetáculo visual, combinando corrida, diversão e interatividade em um ambiente iluminado e contagiante.

O Kit Completo já está esgotado, mas ainda há disponibilidade do Kit Quero Correr, que inclui sacola, medalha, número de peito, chip descartável, kit lanche e kit hidratação. A retirada dos kits será realizada nos dias 27 e 28 de novembro, das 9h às 21h, no Shopping Riomar, piso L2.

As inscrições estão nas últimas unidades e podem ser feitas pela plataforma Ticket Sports, com o link https://www.ticketsports.com.br/e/CORRIDA%20ENERGISA%20ELECTRIC%20RUN%202025-74291 .

Serviço

Evento: Energisa Electric Run 2025

Local: Estacionamento da Cinelândia – Orla de Atalaia, Aracaju/SE

Retirada de kits: 27 e 28 de novembro, das 9h às 21h – Shopping Riomar (piso L2)

Inscrições: Ticket Sports

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação